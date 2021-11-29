Мінекономіки різко погіршило прогноз росту ВВП України

В уряді прогнозують тільки 3% за підсумками року.

Міністерство економіки погіршило прогноз росту ВВП України до 3%, хоча ще в липні тодішній міністр Олексій Любченко говорив, що за підсумками 2021 року темпи збільшення ВВП вийдуть на 4,1%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну відповідь міністерства.

"Очікуються дещо нижчі темпи зростання ВВП і в цьому, і в наступному році. Зростання ВВП за підсумком 2021 року очікується на рівні 3%. Відповідно, через зміну бази прогнозних розрахунків та уточнення окремих припущень прогнозу необхідним є певне коригування прогнозу окремих показників і на 2022 рік", - йдеться в документі, який передали агентству.

Нагадаємо, що уряд України спочатку прогнозував ріст ВВП у 2021 році на рівні 4,6%, але у травні погіршив цей прогноз до 4,1%.

Національному банку також довелося переглядати свої прогнози. Ще у квітні НБУ заявив, що економіка України відновлюється повільніше, ніж очікувалося. З огляду на втрати від пандемії Нацбанк погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%, але у жовтні цей прогноз довелося погіршити аж до 3,1%.

Нацбанк пояснив, що економіка України зростатиме повільніше, ніж очікувалось, через триваліший та суттєвіший вплив пандемії та негативні ефекти від різкого підвищення світових цін на енергоресурси.

Економіка України почала відновлюватися від коронакризи у другому кварталі 2021 року, коли ВВП виріс на 5,7% порівняно з аналогічним кварталом 2020 року. Проте вже у третьому кварталі цей показник зменшився до скромних 2,4%.