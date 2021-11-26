Зеленський прокоментував можливу заміну голови Національного банку України

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливу підготовку заміни голови Національного банку України. Голова держави на пресконференції назвав це запитання складним, і вважає, що відповідь на нього викликає багато ризиків.

"Я не маю права втручатися в операційну роботу НБУ, керівництва Нацбанку. І в принципі не маю права порушувати незалежність Національного банку України, у мене нема таких повноважень", – зазначив він.

Журналіст Bloomberg зазначив, що, за його інформацією, Зеленський зустрічався зі звільненими працівниками з НБУ і нібито висловлював незадоволення цією ситуацією голові НБУ Кирилу Шевченку.

Зеленський зазначив, що коли до нього звертаються люди з проблемою, президент повинен відповісти, допомогти чи "тимчасово загасити пожежу".

"Я вважаю, що те, що я зробив, я погасив тимчасово пожежу, яка призвела не до зміни керівництва НБУ, стабілізувала ситуацію з курсом і підписання угоди з МВФ і, окрім підписання, отримання траншу. Мені потрібен був тільки результат, і не тільки мені потрібен, і міністру фінансів, і премʼєр-міністру. Ми повинні показати стабілізацію, нормальний клімат інвестиційний", – зазначив він.

Президент додав, що високі ризики сильно впливають на його думки щодо кадрової політики в Національному банку.

"Ситуація в Національному банку влітку, я вважаю, була кризова з точки зору кадрової ситуації. Я думаю, тому і Міжнародний валютний фонд у меморандумі звернув увагу на це. Тобто там не про особистість", – заявив Володимир Зеленський.

Він сказав, що заспокоїв цю ситуацію, наскільки зміг. Президент вважає, що після проходження найбільш кризових економічних питань, наприклад, опалювального сезону, потрібно буде розбиратися з проблемами. Він додав, що на сьогодні є правильним залишити працювати чинного голову НБУ Кирила Шевченка.

Нагадаємо, в жовтні Bloomerg написало, що президент Володимир Зеленський незадоволений роботою голови Національного банку Кирила Шевченка і хоче його звільнення. В той же час Офіс президента відкинув чутки про кадрові зміни в керівництві Національного банку, а в самому НБУ заявили, що банк має багато важливих завдань і його команда продовжує працювати над їх виконанням.

Незадовго до цього Кирило Шевченко в інтерв'ю LB.ua сказав, що не бачить підстав для звільнення. Він займає посаду з липня 2020 року.

Улітку цього року з Національного банку звільнилася низка керівників департаментів. Зокрема, директор департаменту виїзних перевірок Денис Новиков, також майже одночасно звільнилися директор департаменту ліцензування Олександр Бевз, директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук, директор департаменту супроводження кредитів Олег Новаковський.

Голова НБУ Кирило Шевченко назвав відставки керівників департаментів піаром і політичним тиском.