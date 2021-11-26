Співробітники Amazon у 20 країнах вийшла на страйк у "Чорну п’ятницю"

Співробітники Amazon з 20 країн світу страйкують у "Чорну п’ятницю" з вимогою поліпшення умов праці.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Business Insider.

Протести відбуваються в рамках ініціативи "Make Amazon Pay", або "Змусьте Amazon платити" у коаліції з 70 міжнародними профспілками та організаціями. Серед них – Greenpeace, Oxfam та Amazon Workers International.

Очікується, що у заході 26 листопада братимуть участь працівники зі сфер "від нафтопереробних заводів, фабрик, складів, центрів обробки даних і корпоративних офісів".

"Пандемія показала, як Amazon ставить прибуток попереду працівників, суспільства та нашої планети… Amazon бере занадто багато і віддає занадто мало. Настав час змусити Amazon платити", – написав Make Amazon Pay у своїх вимогах.

Протести відбуваються на тлі зростання незгоди співробітників компанії з умовами праці, зокрема через тривалий робочий день, низьку оплату праці та складні системи оцінки ефективності.

Вимоги до Amazon включають підвищення зарплат, кращу безпеку роботи та "призупинення жорсткого режиму продуктивності та спостереження, який Amazon використовував, щоб тиснути на працівників".

У компанії заявляють, що інвестує "значні кошти" на окремі цілі, заявлені протестувальниками, наприклад – кліматичні вимоги.

Amazon відома як компанія з жахливими умовами праці. У 2018 році американський журналіст Джеймс Бладворт, який таємно влаштувався в Amazon, розказав, що деяким працівникам компанії доводиться справляти природню потребу у пляшки, щоб не витрачати час на похід у туалет та виконувати квоти.

Компанія це спростовувала, але у 2021 році видання The Intercept з посиланням на внутрішні документи Amazon повідомило, що керівництво знало про такі випадки.

Медіанна зарплата в Amazon у 2020 році становила 29 тисяч доларів на рік.