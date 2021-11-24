У центрі Києва обмежили рух через мітинг антивакцинаторів

У центрі Києва обмежили автомобільних рух у зв'язку з проведенням нового мітингу противників вакцинації від COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МВС України.

"У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у столиці обмежать рух", - йдеться в повідомленні.

Обмеження зачеплять вулицю Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі), Європейську площу, вулицю Хрещатик, бульвар Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською), вулицю Володимирську (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).

Мітинг противників вакцинації анонсував львів'янин Остап Стахів ще перед затриманням та арештом.

18 листопада його взяли під варту, інкримінувавши ст.109 Кримінального кодексу, тобто дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Ця стаття передбачає до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, що попередній мітинг антивакцинаторів у Києві відбувся 3 листопада.