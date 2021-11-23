Відпрацьоване також їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості.

Фото: Генштаб ЗСУ

На полігоні "Широкий лан" в Миколаївській області проведено інструкторсько-методичні заняття, в рамках яких була відпрацьована нова тактика застосування розвідувально-ударних комплексів "Байрактар" та протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Ми придбали й отримали від партнерів у якості матеріально-технічної допомоги високотехнологічне озброєння, що суттєво підвищило боєздатність Збройних Сил України. Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси "Байрактар" та протитанкові ракетні комплекси "Джавелін". Враховуючи досвід бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил, ми відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків. Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості", - зазначив Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Зазначається, що інструкторсько-методичні заняття мають на меті опрацювати єдині погляди на організацію та проведення заходів підготовки військ у 2022 навчальному році з урахуванням іноземного досвіду та досвіду, здобутого ЗСУ на сході України.

"Головнокомандувач Збройних Сил України висловив вдячність державам-партнерам за вагому матеріально-технічну допомогу і непохитну підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 17 листопада на одному із полігонів бойової підготовки біля адмінмежі з окупованим Кримом відбулися батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою та залученням авіації.