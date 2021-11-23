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Український військовий отримав осколкове поранення на Донбасі

Солдата госпіталізували в задовільному стані.

Український військовий отримав осколкове поранення на Донбасі
Фото: Макс Левин

У зоні бойових дій на Донбасі в вівторок, 23 листопада, український військовий отримав поранення.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні пресцентру Операції об'єднаних сил.

Станом на вечір військові зафіксували три порушення режиму припинення вогню: біля Зайцевого, Верхньоторецького і Шумів.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Армія відкривала вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що 22 листопада на Донбасі було поранено двох військових.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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