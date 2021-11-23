Помер колишній в’язень концтаборів, який закликав Порошенка заборонити дельфінарії і використання тварин у цирку

У ніч проти 23 листопада у Харкові у віці 96 років пішов з життя колишній в'язень концтаборів Аушвіц-Біркенау, Терезінштат і Маутхаузен Ігор Маліцький.
Про його смерть повідомили рідні.
"Сьогодні пішов з життя наш любий дідусь, легендарний патріот та найкращий українець – Маліцький Ігор Федорович. Будемо дуже сумувати за тобою. Дивись там за нами, наш МІФ №188005", - написали рідні на його сторінці у фейсбуці.
Маліцький Ігор Федорович народився 12 лютого 1925 року у Харкові.
Вчений у галузі технології та складальних процесів у машинобудуванні, завідувач кафедри технології машинобудування (з 1979 по 1989 р.) Української інженерно-педагогічної академії, доцент, кандидат технічних наук.
Колишній в'язень нацистських концтаборів, заступник голови та голова Харківської обласної ради борців антифашистського опору та колишніх в'язнів фашистських концтаборів. Брав активну участь у вихованні молоді.
Був найстарішим чинним викладачем Української інженерно-педагогічної академії. Освоїв персональний комп'ютер після 80 років і сам верстав свої навчальні посібники. Вважається, що був більш кваліфікованим користувачем ПК, ніж середньостатистичний студент.
У 2017 році підтримав гуманістичну ініціативу UAnimals та закликав президента України Петра Порошенка заборонити експлуатацію тварин в цирках і дельфінаріях.
У 2018 році публічно підтримав ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.
Мав власну сторінку на Facebook.
Як повідомляли, у Севастополі 21 листопада помер відомий кримський політик, рухівець Леонід Пілунський. Йому було 74 роки.