«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
ГоловнаСуспільствоЖиття

Помер колишній в’язень концтаборів, який закликав Порошенка заборонити дельфінарії і використання тварин у цирку

Ігорю Маліцькому було 96 років.

У ніч проти 23 листопада у Харкові у віці 96 років пішов з життя колишній в'язень концтаборів Аушвіц-Біркенау, Терезінштат і Маутхаузен Ігор Маліцький.

Про його смерть повідомили рідні.

"Сьогодні пішов з життя наш любий дідусь, легендарний патріот та найкращий українець – Маліцький Ігор Федорович. Будемо дуже сумувати за тобою. Дивись там за нами, наш МІФ №188005", - написали рідні на його сторінці у фейсбуці.

Маліцький Ігор Федорович народився 12 лютого 1925 року у Харкові.

Вчений у галузі технології та складальних процесів у машинобудуванні, завідувач кафедри технології машинобудування (з 1979 по 1989 р.) Української інженерно-педагогічної академії, доцент, кандидат технічних наук.

Колишній в'язень нацистських концтаборів, заступник голови та голова Харківської обласної ради борців антифашистського опору та колишніх в'язнів фашистських концтаборів. Брав активну участь у вихованні молоді.

Був найстарішим чинним викладачем Української інженерно-педагогічної академії. Освоїв персональний комп'ютер після 80 років і сам верстав свої навчальні посібники. Вважається, що був більш кваліфікованим користувачем ПК, ніж середньостатистичний студент.

У 2017 році підтримав гуманістичну ініціативу UAnimals та закликав президента України Петра Порошенка заборонити експлуатацію тварин в цирках і дельфінаріях.

У 2018 році публічно підтримав ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Мав власну сторінку на Facebook.

Як повідомляли, у Севастополі 21 листопада помер відомий кримський політик, рухівець Леонід Пілунський. Йому було 74 роки.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також