“Були підрозділи, які мали забезпечити зачистку Майдану. А також підрозділи фільтрації". Заступник Генпрокурора виступив у суді

LB.ua зібрав найцікавіше з того, що пролунало у залі суду.

Під час допиту 8 листопада Геннадій Москаль вперше публічно назвав ім’я людини, яка передала йому ці секретні документи. Це нинішній заступник генпрокурора Максим Якубовський, який під час Майдану був помічником-консультантом Москаля. Тому прокуратура ініціювала допит Якубовського.

Обвинуваченим у цій справі є колишній керівник СБУ Києва та Київської області Олександр Щеголєв . Під час свого допиту свідок Геннадій Москаль розповів про те, що ще до штурму Майдану він отримав секретні плани операцій “Хвиля” та “Бумеранг”. Це план заходів так званої антитерористичної операції на Майдані, якою, за даними прокуратури, керував Олександр Щеголєв і яка була реалізована 18-го лютого 2014-го року.

У майданівській справі, яка стосується силового штурму Майдану 18 лютого , продовжилася низка цікавих допитів. Після допиту екс-нардепа Геннадія Москаля протягом двох засідань , до Шевченківського суду 16 листопада викликали заступника генерального прокурора Максима Якубовського.

Фото: Адвокатська дорадча група Максим Якубовський під час допиту в Шевченківському суді

Як секретні документи опинилися в Якубовського

В суді Максим Якубовський розповів, що знайомий з Геннадієм Москалем ще з 1999 року, коли той був начальником міліції Дніпропетровській області. Тоді Якубовський працював слідчим ГПУ і був відряджений у Дніпропетровськ (нині Дніпро). А влітку 2013 року теперішній заступник генпрокурора став помічником тодішнього нардепа Геннадія Москаля.

Прокурор Олександр Супрун попросив свідка підтвердити чи спростувати слова про те, що саме він передав Москалю плани секретних операцій “Хвиля” та “Бумеранг”.

“Так, ці документи передавав саме я, і за погодження зі мною Москаль їх публікував”, — зазначив Якубовський.

Він розповів, що під час Майдану не займав жодних посад на державній службі, але до цього тривалий час пропрацював у правоохоронних органах.

“Звичайно, я мав достатньо широке коло знайомств, знав багатьох працівників правоохоронних органів. І мені було цікаво і важливо, що саме має намір робити влада стосовно мирних акцій протесту”, — розповів Якубовський.

Серед його знайомих були і працівники СБУ, які працювали в департаменті захисту національної державності (ДЗНД). Один з них Олександр Квітко, який познайомив Якубовського зі своїм колегою Максимом Хомою.

В особистій розмові вони розповіли Якубовському, що керівництво ставить їм задачу з придушення масових протестів. І ці документи готує для ДЗНД саме Максим Хома.

“Я тоді Хому знав менше, а тому попросив Квітка: поговори з Максимом, може він мені дасть можливість ознайомитися з документами. Треба ж розуміти, до чого готуватися взагалі. Хлопці обидва чітко розуміли, що з боку влади відбувається щось не те, що вона не йде законним шляхом, але Квітко, мабуть, з професійних, етичних чи інших міркувань, каже: спробуй сам з ним поговорити. Я тоді мав достатньо складну розмову, намагався переконати Максима Хому дати можливість ознайомитися з документами”, — розповів свідок.

Фото: Скріншот з трансляції судового засідання

Зрештою Якубовському вдалося переконати Хому. Так він отримав на флешці плани “Хвиля” та “Бумеранг”, оперативний задум, розстановку сил і засобів, план-схему розміщення правоохоронців і напрямку їх руху і т.д.

Як Якубовський розпорядився документами

Коли Якубовський зрозумів, що на Майдані готується силовий сценарій, який матиме трагічні наслідки, він, за його словами, зустрівся з Москалем.

“Ми тоді розуміли, що якщо ми опублікуємо ці документи самі, то СБУ швидко вирахує, хто саме їх передав”, — зазначив свідок.

Тоді в січні під Якубовський не передав Москалю документи, а лише розповів про їх існування і зміст. Про підготовку до реалізації спецоперацій. Якубовський зауважив, що не хотів оприлюднювати плани, поки не перевірить інформацію і не переконається, що силовики дійсно готуються штурмувати Майдан.

Як зазначив свідок, документи він отримав між 15 та 26 січня. А вже 27 січня Москаль відправив листа на ім'я керівника СБУ Олександра Якименка та поцікавився, чи дійсно СБУ готує спецоперацію. Лист перенаправили на керівника СБУ в Києві та Київській області Олександра Щеголєва. Той все спростував.

“Москаль таким чином показав, що йому відомо про такі наміри і що вони (працівники СБУ, — ред.) перестали бути таємними”, — зазначив свідок.

Після цього Якубовський перевіряв інформацію з отриманих документів з інформацією з інших джерел, а також з тим, що в дійсності відбуватиметься на Майдані.

За словами свідка, він також контактував із бійцями спецпідрозділу СБУ “Альфа”. Від них він дізнався, що “Альфа” готується до можливих наказів щодо штурму Майдану.

Якубовський розповів, що вони були розбиті на групи - “п'ятірки” чи “десятки”, жили в Києві неподалік від центру. І майже кожного вечора ці групи виходили на Майдан в цивільному одязі на рекогносцирування та відпрацьовували визначений за ними квадрат.

“Був випадок, коли їм принесли бойові гранати, а виявилося, що в групі багато було молодих співробітників, які взагалі не вміли працювати з гранатами. І командир був вимушений забрати гранати і сказав: працювати будемо, але без гранат, бо самі себе повбиваєте”, — зазначив Максим Якубовський.

Тоді він розумів, що плани “Бумеранг” та “Хвиля” кореспондують з інформацією, яку він отримував. Тому Якубовський роздрукував та передав Москалю плани спецоперацій.

“Вже в середині лютого Москаль запитав, чи може він це публікувати, я сказав: публікуйте, бо ми пересвідчились, що це все реально”, — наголосив свідок.

В чому суть документів

Під час допиту прокурор Олександр Супрун показав Максиму Якубовському документи, які долучені до матеріалів справи, аби пересвідчитись, що саме про них говорив свідок і саме їх передавав Москалю.

Той переглядав папери та коментував:

“Оперативний задум нейтралізації екстремістської діяльності учасників протестних заходів”… “Проблемні питання в організації спеціальної операції Хвиля”. “План проведення спеціальної операції” зі схемами та стрілками напрямку руху. Так, це ті документи, які я передав Москалю”, але я передавав ще більше.

Фото: Адвокатська дорадча група Якубовський перевірив та підтвердив, що саме ці документи передавав Москалю

Свідок підтвердив, що план “Бумеранг” — це план дій силового характеру щодо учасників протестів. У ньому визначалися виконавці з прописаними функціями. Деякі групи, за його словами, відповідали за забезпечення інформування про наявність на Майдані зброї. Це дозволяло ввести в дію подальші етапи операції. Інші, наприклад, забезпечували спеціальну техніку.

“Були підрозділи, які мали забезпечити зачистку Майдану. А також підрозділи фільтрації. Тобто протестувальників, яких витісняли з Майдану, мали затримувати, ідентифікувати та відправляти або в ІТТ ( ізолятори тимчасового тримання, авт.), або в інші місця подальшого тримання. Для цього потрібні були машини. І це також у плані передбачалось”, — розповів Максим Якубовський.

Серед документів були схеми Майдану зі стрілками, які відповідали напрямку руху тих чи інших підрозділів. А також серед документів був перелік агентів СБУ, які працювали безпосередньо на Майдані в рядах мітингувальників.

“Там не було справжніх імен, були лише агентурні імена або помітка “КНВ”. Ми хвилин 20 намагалися розібратися, що таке “КНВ”, поки Москаль, згадавши свій оперативний досвід, не здогадався, що це “кандидат на вербування”. Потім і я дізнався, що є така окрема категорія”, — пригадав Якубовський.

На питання прокурора Олександра Супруна, чи знає свідок, хто саме готував ці плани, він відповів, що найчастіше звучало прізвище начальника управління департаменту захисту державності СБУ Сергія Потієвського, заступника голови СБУ Тоцького. Свідок додав, що там також були задіяні й інші працівники СБУ. “І не лише СБУ”.

Фото: АДГ Геннадій Москаль у суді щодо спецоперацій силовиків на Майдані

Що з комп’ютером Максима Хоми, на якому готувалися план зачистки Майдану

Коли після 20.02.2014 р. змінилось керівництво генеральної прокуратури і почалось розслідування злочинів, вчинених на Майдані, важливим доказом був саме вихідні файли цих документів, переданих співробітником ДЗНД СБУ Якубовському, і комп'ютер (жорсткий диск), на якому вони створювались.

Однак, комп'ютер і жорсткий диск, за словами свідка, так і не вилучили.

“Ми домовились із Максимом Хомою, що його комп’ютер буде в конкретному кабінеті СБУ, аби при обшуку його можна було знайти. Цю інформацію (про місцезнаходження комп’ютера і про те, які там документи) ми передали першому заступнику генерального прокурора Миколі Голомші. Він тоді курував це розслідування”, — розповів свідок.

Якубовський зазначив, що саме в той день, коли правоохоронці мали вилучити комп'ютер, до кабінету Хоми зайшов Потієвський з кимось зі співробітників, і вони вилучили жорсткий диск. Потієвського на той момент ніхто не звільнив.

“Думаю, Голомша передав цю інформацію Наливайченку (Валентин Наливайченко очолив СБУ після Майдану — Авт.). Але як Наливайченко скористався цією інформацією, мені важко сказати… Констатувати можна лише те, що доступ до цього диску ми втратили, і подальша доля його мені невідома. Тому на допиті в Генпрокуратурі я був вимушений віддавати флешку з документами, яка в мене була”, — розповів Якубовський.

Цікаво, що в захисника обвинуваченого Щеголєва Валентина Рибіна до свідка питань не було. Натомість сам Щеголєв, як і під час допиту Москаля, продовжив натякати, що ці плани були лише “чернетками”.

“Ви у прокуратурі готували якісь документи: доповіді, узагальнюючі матеріали?”, — запитав Щеголєв свідка.

Якубовський: “Взагалі? Звичайно”.

Щеголєв: “Ви писали їх відразу в чистовому варіанті?”

Якубовський: “Простий виступ можу написати відразу, складний можу переписувати”.

Щеголєв: “Те, що йде в сміття, як ви називаєте?”

Якубовський: “Чернетки…”

Щеголєв: “Дякую”.

Представниця потерпілих Євгенія Закревська натомість запитала свідка, за якими ознаками він визначив, що ці документи не були чернетками.

Він відповів:

“Чому ми просили Москаля не публікувати ці документи без нашої згоди? Бо мені потрібно було пересвідчитись, чи відповідають ці документи дійсності. І єдиний шлях, яким я міг це зробити — це порівняти документи з подіями, які відбуваються. І ми побачили, що наміри, закладені в цих документах, реальні”.

Також прокурор Олександр Супрун намагався дізнатися у свідка, чи повністю були реалізовані заходи, передбачені цими планами. Однак захисник Рибін заперечив проти цих питань.

Фото: Адвокатська дорадча група Прокурор Олександр Супрун

За його словами, виклик свідка Якубовського стосувався виключно факту передачі документів Москалю, а тому інші питання йому ставити не можна. Крім того, це будуть свідчення “з чужих слів”. Суд погодився.

Потім Супрун запитав, чи повідомляли працівники ДЗНД Якубовському, коли можуть бути реалізовані ці плани. Рибін знову заперечив.

Суддя Павло Слободянюк: “Ви плануєте викликати цих свідків (працівників ДЗНД, які передали документи - Авт.)?”

Супрун: “Зараз ми говоримо суто про контакти свідка з названими людьми”.

Євгенія Закревська зазначила, що навіть якщо цих свідків будуть допитувати в суді, то для верифікації інформації відповідь саме Якубовського на питання прокурора є важливою.

Рибін у свою чергу згадав, що засідання транслюється на сайті Судової влади і люди, про яких згадав Якубовський, можуть її переглядати. Закревська запропонувала зупинити трансляцію, якщо є такі перестороги

Зрештою, суд зняв всі питання до Якубовського і завершив допит.

Вже по закінченню прокурор Денис Іванов у коментарі журналісту зазначив, що прокуратура наразі не планує ініціювати допит працівників ДЗНД, яких назвав Якубовський, бо факти, наведені ним та Москалем, ніхто не ставить під сумнів.

Представник потерпілих Євгенія Закревська вважає це досить дивною позицією, адже суд зняв багато питань Якубовському щодо інформації, отриманої ним від співробітників ДЗНД. Суд послався на те, що це будуть показання з чужих слів (слів Хоми і Квітки), а такі показання не можуть прийматись до уваги, якщо можна допитати цих свідків безпосередньо. Отже, багато важливих моментів, які б міг повідомити суду Якубовський (або ті співробітники СБУ, від яких він отримав цю інформацію) суд так і не почув.

Переглянути допит можна за посиланням.

Нагадаємо, колишнього керівника СБУ в Київській області Олександра Щеголєва обвинувачують в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази у Будинку профспілок.

Зазначимо, що в плані Бумеранг також фігурує Василь Бурба, який донедавна був начальником Головного управління розвідки. Згідно цього плану 18-го лютого, Бурба був відповідальним за блокування автомобільних доріг на в'їздах до м. Києва. Для цього йому згідно плану виділялись групи до 50-ти співробіників МВС та 1-2 одиниці техніки. А також - забезпечення безперешкодного руху військового та спеціального транспорту центральними вулицями Києва.

За версією обвинувачення, Олександр Щеголєв 18 лютого 2014 року організував роботу штабу з управління антитерористичною операцією, брав участь у координації дій силовиків, які в цей час витісняли мітингувальників з Майдану Незалежності, прилеглих вулиць і Будинку профспілок.