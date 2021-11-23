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Фігурант справи НАБУ "здав" жінку, яка пропонувала закрити її за $40 тисяч

Підозрювану затримали за шахрайство.

Фігурант справи НАБУ "здав" жінку, яка пропонувала закрити її за $40 тисяч
Фото: gp.gov.ua

Колишній прокурор Одеської області, який є фігурантом кримінального провадження НАБУ, заявив до Служби безпеки України, що йому запропонували закрити справу за 40 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

До нього звернулась жінка, яка назвалась родичкою працівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вона заявила, що за певну суму грошей може допомогти у вирішенні питання про закриття кримінального провадження, яке розслідує НАБУ.

Після того як колишній прокурор звернувся до СБУ, жінку затримали. З'ясувалося, що це мешканка Хмельницької області, яку раніше судили за шахрайство.

Проти неї відкрили нову справу за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюватиме одеське управління СБУ.

Нагадаємо, що один з колишніх керівників прокуратури Одеської області Олег Жученко є підозрюваним у кримінальній справі НАБУ про земельні махінації в Одесі.

Детективи НАБУ вважають, що у 2015-2019 роках мер Одеси Геннадій Труханов разом з іншими чиновниками одеської мерії та іншими посадовими особами допоміг незаконно передати під забудову шість ділянок комунальної землі загальною площею 15,9 гектар. Через це місто втратило понад 558 мільйонів гривень. Загальний збиток міського бюджету від дій злочинної організації слідство оцінило в 689 мільйонів гривень.

Основну вигоду від схеми нібито отримував одеський бізнесмен Володимир Галантерник, якого слідство вважає організатором злочинної схеми.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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