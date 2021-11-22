Від початку доби на Донбасі зафіксовано 4 порушення "тиші", військовий отримав поранення

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС.

Так, у напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В районі Лебединського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора в Штабі ООС повідомили, що 20 листопада інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилася. Минула доба 21 листопада також пройшла без втрат для українських військових.