У межах вдосконалення системи кадрового забезпечення Служби зовнішньої розвідки замість Академії зовнішньої розвідки створили Тренінговий центр.

Про це інформує пресслужба СЗР.

"Служба зовнішньої розвідки України вдосконалює систему кадрового забезпечення відповідно до найкращих практик країн - членів НАТО. Зокрема в системі Служби створено Тренінговий центр, основним завданням якого є формування знань і навичок, необхідних для виконання завдань, поставлених перед розвідкою", - сказано в повідомленні.

У СЗР нагадали, що Академію зовнішньої розвідки України ліквідовано відповідно до розпорядження Кабміну від 5 листопада 2021 року. Таке рішення уряд ухвалив за пропозицією Міністерства освіти і науки.

Академія зовнішньої розвідки (до 2019 року - Інститут Служби зовнішньої розвідки України) було створено в 2007 році на базі Інституту підготовки кадрів зовнішньої розвідки, який було виділено зі складу Національної академії СБУ.

Вона готувала фахівців за ступенем вищої освіти "магістр" та "доктор філософії" за спеціальністю "Національна безпека", а також займалась перепідготовкою та підвищенням кваліфікації співробітників СЗР України та інших розвідувальних органів України.

Нагадаємо, що у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки, призначивши на цю посаду Олександра Литвиненка, який очолював до цього Національний інститут стратегічних досліджень.