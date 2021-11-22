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Доба на Донбасі пройшла без втрат серед українських військових

У неділю зафіксували два обстріли.

Доба на Донбасі пройшла без втрат серед українських військових
Фото: ТСН

У неділю, 21 листопада, в зоні бойових дій на Донбасі сталося два обстріли зі сторони російських окупаційних військ. Втрат серед українських військових не було.

Про це повідомили військові в ранковому зведенні.

"З боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, один з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. В бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї", - сказано в повідомленні пресцентру Операції об'єднаних сил.

З початку дня понеділка обстрілів не було.

Нагадаємо, що 20 листопада на Донбасі зафіксували тільки один обстріл в напрямку Пісків, тоді як 19 листопада їх було 17.

Війна на сході України триває восьмий рік. Збройний конфлікт почали російські загони, які у квітні 2014 року з'явилися на території українського Донбасу після захоплення Росією Криму. Влітку 2014 році російська армія вторглася на територію України, щоб врятувати їх від розгрому.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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