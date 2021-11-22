Доба на Донбасі пройшла без втрат серед українських військових

У неділю, 21 листопада, в зоні бойових дій на Донбасі сталося два обстріли зі сторони російських окупаційних військ. Втрат серед українських військових не було.

Про це повідомили військові в ранковому зведенні.

"З боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, один з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. В бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї", - сказано в повідомленні пресцентру Операції об'єднаних сил.

З початку дня понеділка обстрілів не було.

Нагадаємо, що 20 листопада на Донбасі зафіксували тільки один обстріл в напрямку Пісків, тоді як 19 листопада їх було 17.

Війна на сході України триває восьмий рік. Збройний конфлікт почали російські загони, які у квітні 2014 року з'явилися на території українського Донбасу після захоплення Росією Криму. Влітку 2014 році російська армія вторглася на територію України, щоб врятувати їх від розгрому.