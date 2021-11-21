Свято було започатковане в день старту двох революцій – Помаранчевої та Революції Гідності.

Україна відзначає День Гідності та Свободи, заснований на честь початку двох революції – Помаранчевої в 2004 і Євромайдану в 2013.

Це свято щорічно відзначається 21 листопада і було започатковано указом президента України в 2014 році.

Фото: Офіс президента

З Днем Гідності та Свободи українців у відеозверненні привітав президент України Володимир Зеленський.

"Ми заплатили й продовжуємо платити за свободу велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну життя. І ніколи не пробачимо тим, хто забирав ці життя й хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалось і ніколи не вдасться", – звернувся президент.

До привітань долучився голова парламенту Руслан Стефанчук.

«Для українців немає нічого дорожчого, ніж Гідність і Свобода. Ми довели це під час Помаранчевої революції 2004-го. Ми на весь світ заявили про це під час Революції Гідності 2013-го. Ми щодня доводимо це в боротьбі за незалежність на Сході України. Українська нація готова й надалі захищати свою Свободу, Незалежність і Гідність. Адже «в ріднім краї панувати не дамо нікому!». Ніколи та нікому, хто б не зазіхав на територіальну цілісність нашої держави", – зазначив він.

З вітальним словом також звернувся мер столиці Віталій Кличко.

"І в 2004, і в 2013 українці вийшли виборювати своє право жити у вільній, демократичній, європейській Україні. І, якщо Помаранчева революція перемогла без втрат і жертв, то за перемогу Революції гідності ми заплатили високу ціну. Загинули сто найвідданіших патріотів - Героїв Небесної сотні... Я переконаний, ми подолаємо всі виклики і випробування. Ми переможемо! Бо любимо свою країну і боремося за неї", – зазначив мер.

З нагоди свята по всій країні пройдуть урочисті заходи. У Києві відбулося традиційне покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань загиблих у Революції Гідності, планується спільна молитва за Україну та памʼятна хода.