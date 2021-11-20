Окупанти з ранку суботи ще не стріляли

Станом на 17:00 у суботу, 20 листопада у зоні бойових дій на Донбасі порушень з боку окупантів не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної російської агресії.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 19 листопада, у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню.

Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув 33-річний військовослужбовець Сил спецоперацій Уберт Мрачковський. Мрачковського називали “одним із найрезультативніших снайперів” полку ССО. Вперше він потрапив у ЗС України у 2006 році – на строкову службу до 80-ї бригади. Після цього служив в окремій роті снайперів, у 51-й та 128-й бригадах.