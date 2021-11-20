Киян попередили про сильний вітер у неділю

21 листопада в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с – І рівень небезпечності, жовтий.

Про це інформує КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Мешканцям столиці рекомендують:

усі вікна будинків щільно закрити;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.