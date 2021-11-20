Окупанти блокують більшість гуманітарних дорожніх коридорів, – МВС

Робота усіх КПВВ на лінії розмежування розпочинається щоденно з 08:00 та триває до 16:00.

Робота усіх КПВВ на лінії розмежування на Донбасі розпочинається щоденно з 08:00 та триває до 16:00, але рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Про це повідомив сайт МВС.

У міністерстві нагадують, що щоденно відкритий з боку тимчасово окупованої території України лише контрольний пункт “Станиця Луганська”.

За цей тиждень пасажиропотік збільшився у три рази, проти минулого тижня, більшість якого окупанти істотно обмежували рух.

“Від минулої суботи через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 7 700 осіб, а на контрольовану територію – 8 484 особи”, – йдеться у повідомленні.

Навпроти КПВВ “Новотроїцьке” бойовики розблоковували рух у понеділок та п’ятницю. Лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнули 288 осіб та 61 транспортний засіб до тимчасово окупованої частини Донеччини.

Водночас 282 особи та 61 транспортний засіб проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Через КПВВ “Новотроїцьке” та “Щастя” за тиждень проїхали 22 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 226,1 тонни продуктових наборів, товарів медичного призначення, будівельних матеріалів та меблів.