Фото: wikipedia.org

Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради в вівторок, 16 листопада, оголосило тендер на реставрацію та часткове відтворення ратуші, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Про це повідомляється на сайті мерії.

Очікувана вартість закупівлі – 72,6 млн грн, а аукціон відбудеться 3 грудня. Роботи планують завершити до кінця 2022 року.

Калуське видання "Вікна" пише, що робота з відбудови ратуші триває з 2019 року. Було запропоновано три ескізні проєкти, з яких робоча група обрала один.

Фото: vikna.if.ua

Він передбачає реставрацію залишків старої ратуші, відбудову втрачених частин з використанням зістареної цегли та нову триповерхову будівлю, яка буде через галерею сполучена з історичною будівлею. Зокрема, тут планують влаштувати зал засідань Калуської міської ради та терасу. Добудова буде розташована в глибині двору, щоб зберігся акцент на вежу.

Загальна площа приміщень ратуші становитиме близько 2,5 тис. квадратних метрів і тут зможуть працювати 135-150 людей.

Калуська ратуша була побудована на початку XX ст. За радянських часів тут розмішувались адміністративні установи, але за роки незалежності будівлю була майже зруйнована.