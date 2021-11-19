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У Калуші за 73 млн гривень відбудують ратушу

Аукціон відбудеться 3 грудня, а роботи планують завершити до 2023 року.

Фото: wikipedia.org

Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради в вівторок, 16 листопада, оголосило тендер на реставрацію та часткове відтворення ратуші, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Про це повідомляється на сайті мерії.

Очікувана вартість закупівлі – 72,6 млн грн, а аукціон відбудеться 3 грудня. Роботи планують завершити до кінця 2022 року.

Калуське видання "Вікна" пише, що робота з відбудови ратуші триває з 2019 року. Було запропоновано три ескізні проєкти, з яких робоча група обрала один.

Фото: vikna.if.ua

Він передбачає реставрацію залишків старої ратуші, відбудову втрачених частин з використанням зістареної цегли та нову триповерхову будівлю, яка буде через галерею сполучена з історичною будівлею. Зокрема, тут планують влаштувати зал засідань Калуської міської ради та терасу. Добудова буде розташована в глибині двору, щоб зберігся акцент на вежу.

Загальна площа приміщень ратуші становитиме близько 2,5 тис. квадратних метрів і тут зможуть працювати 135-150 людей.

Калуська ратуша була побудована на початку XX ст. За радянських часів тут розмішувались адміністративні установи, але за роки незалежності будівлю була майже зруйнована.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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