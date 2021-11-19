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СБУ викрила командира військової частини, який збирав секретну інформацію про ракетне озброєння

Його підозрюють у співпраці зі спецсліжбами країни-агресора. 

Контррозвідники Служби безпеки України виявили командира військової частини Західного регіону, який збирав секретні дані про арсенали ракетного озброєння. 

Правоохоронці перевіряють його причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки нашої країни. Про це повідомили в пресслужбі СБУ

Фото: СБУ

Зокрема, командир військової частини збирав інформацію про більш ніж 10 баз збеіргання ракет і боєприпасів ЗСУ, секретні дані про схеми дислокації та організаційно-штатні структури арсеналів озброєння, а також щодо укомплектованості відповідних підрозділів особовим складом і технікою.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності", – повідомили в СБУ. 

Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу. Викриття правопорушення здійснювалось за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що раніше контррозвідники СБУ викрили та припинили функціонування каналу незаконного переправлення за кордон авіаційних комплектуючих військового призначення. Схему придбання на території України авіаційних агрегатів та комплектуючих до військової техніки і подальший вивіз за кордон організували два жителі Дніпропетровщини. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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