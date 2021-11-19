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Російські найманці на Донбасі п’ять разів порушили "тишу", у лавах ЗСУ без втрат

Ворог двічі застосував заборонене "Мінськом" озброєння.

Російські найманці на Донбасі п’ять разів порушили "тишу", у лавах ЗСУ без втрат
Фото: Макс Левин

Упродовж минулої доби, 18 листопада, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Двічі ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає, інформує пресцентр ООС.

Учора поблизу Нью-Йорка окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У бік Мар’їнки російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. У напрямку Кам’янки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Південного ворожі війська обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 19 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, у середу, 17 листопада, в районі ООС на Донбасі відбулося 14 обстрілів, у тому числі дев'ять із застосуванням важкого озброєння. П'ятеро військових отримали поранення і травми.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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