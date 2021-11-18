Збройні формування Російської Федерації продовжують здійснювати обстріли населених пунктів на лінії розмежування. При цьому окупанти застосовують заборонену Мінськими домовленостями артилерію.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що у період від 02:32 до 03:03 середи, 17 листопада, збройні формування РФ здійснили вже другий протягом тижня обстріл Невельського Донецької області.

Вогонь вівся з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Старомихайлівка із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм. Зафіксовано влучання шести снарядів, якими було пошкоджено два житлові будинки та прилеглі території.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Цього ж дня, у період від 15:15 до 15:40, збройні формування РФ обстріляли Комишуваху на Луганщині, також із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм.

Вогонь вівся з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5. Зафіксовано шість пострілів.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Влучання прийшлися на прилеглі території житлових будинків за адресами: вул. Космічна, 23 та вул. Космічна, 29, а також в безпосередній близькості від телевежі, з якої ведеться трансляція українських телеканалів на тимчасово окуповані території", - сказано в повідомленні.

Українські спостерігачі вважають, що метою цього обстрілу була спроба вивести з ладу нещодавно збудовану телевежу та позбавити мешканців тимчасово окупованих територій можливості "отримувати об’єктивну інформацію, забезпечивши окупаційним засобам пропаганди повну монополію ефіру".

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На щастя, постраждалих серед мирного населення внаслідок цих обстрілів не зафіксовано.

Обставини та результати обстрілів були встановлені та задокументовані спостережними групами української сторони СЦКК. Матеріали передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Також матеріали за фактами обстрілів передано Луганській та Донецькій обласній прокуратурі з метою внесення відповідних відомостей до ЄРДР і початку досудового слідства за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 КК України (Порушення законів і звичаїв війни).

Нагадаємо, в неділю, 14 листопада, внаслідок обстрілу Невельського було пошкоджено 9 будинків, три - повністю знищено. Поліція відкрила провадження.