Національна поліція України відкрила кримінальне провадження через обстріл села Невельське у Покровському районі на Донеччині.

Про це повідомили у Покровському райуправлінні поліції Донецької області.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані.

“Встановлено, що о 01.30 село Невельське зазнало обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Снаряди влучили в будинки, розташовані по вулиці Молодіжна. В результаті обстрілу пошкоджено 9 будинків, три з яких повністю зруйновані. Інформація уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції Авдіївки, яка задокументувала наслідки нічного обстрілу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Зараз уточнюють інформацію про пошкодження та надання допомоги місцевим мешканцям.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу і обвалу будинків ніхто не постраждав.

Протягом суботи, 13 листопада у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілу поранення отримав водій-санітар. Стан його здоров’я – важкий. Також внаслідок обстрілу бойовиків український військовий отримав осколкове поранення.