Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Львівського та Чернівецького загону у суботу, 13 листопада, затримали вісьмох турків та трьох поляків.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Наряд від відділу “Нісмичі” Львівського загону на околиці одного з населених пунктів Червоноградського району, що поблизу кордону з Польщею, зупинив для перевірки автомобіль “Шкода”.

Автівкою, якою керував громадянин Туреччини, їхало шестеро його співвітчизників, котрі мали документи, що посвідчують осіб, серед яких і малолітня дитина. Іноземці намагались переконати прикордонників, що вони блогери та їхали для проведення зйомок мальовничого прикордоння. Проте під час подальшої бесіди зінались, що вони заплатили 700 доларів США водію, щоб доїхати до прикордоння, а згодом планували дістатися до країн ЄС, а саме – до Німеччини.

В іншому випадку прикордонний наряд відділу “Сянки” цього ж загону виявив та затримав трьох осіб, які порушили державний кордон з Польщі в Україну. Документів іноземці не мали та повідомили охоронців кордону, що вони туристи.

Після перевірки прикордонники встановили, що затриманими є громадяни Польщі віком 24 років. Вони рухалися туристичним маршрутом до витоку річки Сян, проте заблукали.

“Ще двох громадян Туреччини, що очевидно також заблукали, затримали на українсько-молдовському кордоні прикордонники відділу “Кельменці” Чернівецького загону. Чоловіки, хоч і не зізнавалися, що вони прямують з Молдови, але відмітки в документах свідчили про протилежне. Чи саме в Україну прямували іноземці зараз – не факт, але скоріш за все, вони переплутали маршрут та планували дістатися до країн ЄС”, – йдеться у повідомленні.

Зараз встановлюються деталі правопорушення та складаються документи про спробу та порушення державного кордону України на усіх затриманих.

Нагадаємо, Україна має намір подвоїти кількість прикордонників на державному кордоні через загрозу потрапляння в країну нелегальних мігрантів з Білорусі.