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Український військовий отримав осколкове поранення на Донбасі

Стан здоров’я пораненого оцінюється як задовільний.

Український військовий отримав осколкове поранення на Донбасі
Фото: EPA/UPG

У зоні бойових дій на Донбасі в суботу, 13 листопада, внаслідок обстрілу бойовиків український військовий отримав осколкове поранення.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Після надання першої медичної допомоги його транспортували до лікарні. Стан здоров’я пораненого оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, що 12 листопада внаслідок підриву на невідомому пристрої загинули двоє військових. Цього ж дня один боєць дістав вогнепальне поранення. Йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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