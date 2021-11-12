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На Донбасі загинули двоє військових - десантників (оновлено)

Окупанти двічі порушили режим припинення вогню.

На Донбасі загинули двоє військових - десантників (оновлено)
Фото: Макс Левин

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. У напрямку Попасної противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Унаслідок підриву на невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили російських найманців припинити обстріли.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. 79-та окрема десантно-штурмова бригада "Миколаїв" повідомила, що загиблі - підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович.

"Непоправна втрата для країни, для Десантно-штурмових військ, для родини, друзів та побратимів. Воїни-десантники віддали багато років службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави.

Наша втрата дуже гірка та болюча. Командування та особовий склад 79 окремої десантно-штурмової бригади висловлюють слова підтримки та глибоке почуття скорботи родинам загиблих. Вічна пам'ять та слава загиблим воїнам!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в четвер, 11 листопада, внаслідок дій російських найманців на Донбасі було поранено українського бійця.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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