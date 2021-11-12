У додатку "Дія" прибрали функцію "видалити сертифікат"

Нова версія буде доступна користувачам після схвалення Google/Apple.

Допуск в сесійну залу по сертифікатам

У застосунку "Дія" прибрали функцію, що дозволяє видалити сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розповів, що прочитав пост у Фейсбуці про те, як користувач випадково видалив сертифікат у непідходящий момент.

"Кнопка "видалити" – одна з перших, коли відкриваєш меню сертифіката. Ми ідентифікували цю проблему раніше, опираючись на досвід користувачів і взагалі прибрали цю функцію – "видалити сертифікат"", – написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, нова версія після схвалення Google/Apple буде доступна всім.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України до 15 листопада планує відкрити понад 100 офлайн-пунктів підтримки застосунку, щоб українці могли отримати допомогу від менеджерів "Дії" та згенерувати COVID-сертифікат одразу після вакцинації.

Раніше у "Дії" спростили спростили правила завантаження ковід-сертифіката - тепер його можна отримати без Photo ID.