Під час обшуків знайшли пів мільйона гривень і 12 тис. доларів.

Підпільну типографію з виготовлення фіктивних COVID-сертифікатів і негативних ПЛР-тестів викрили у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, троє мешканців Київської області створили в орендованих квартирах підпільну типографію, де виготовляли підроблені медичні документи. Оголошення про свої послуги вони розміщували у спеціально створеному телеграм-каналі, а готові документи відправляли поштою.

Під час обшуків у приміщеннях так званої типографії і за місцем мешкання ділків правоохоронці вилучено комп’ютерну та оргтехніку, понад 70 печаток та штампів медичних закладів, бланки суворої звітності медичних установ, а також близько 500 тис. гривень і 12 тис. доларів США.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Раніше в Дніпрі СБУ викрила лікаря, який штампував до 30 фальшивих COVID-сертифікатів щодня.