Підпільну типографію з виготовлення фіктивних COVID-сертифікатів і негативних ПЛР-тестів викрили у Дніпрі.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, троє мешканців Київської області створили в орендованих квартирах підпільну типографію, де виготовляли підроблені медичні документи. Оголошення про свої послуги вони розміщували у спеціально створеному телеграм-каналі, а готові документи відправляли поштою.
Під час обшуків у приміщеннях так званої типографії і за місцем мешкання ділків правоохоронці вилучено комп’ютерну та оргтехніку, понад 70 печаток та штампів медичних закладів, бланки суворої звітності медичних установ, а також близько 500 тис. гривень і 12 тис. доларів США.
Раніше в Дніпрі СБУ викрила лікаря, який штампував до 30 фальшивих COVID-сертифікатів щодня.