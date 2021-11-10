За внесення неправдивих відомостей в електронну систему Health він брав по 2,5 тис. грн з "клієнта".

Служба безпеки України заблокувала масштабну схему фальсифікації сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Дніпрі. Правоохоронцям вдалося встановити лікаря, який "продукував" до 30 фейкових сертифікатів на день.

За внесення неправдивих відомостей в систему "eHealth" він брав по 2,5 тис. грн з "клієнта", повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, організував схему лікар пункту вакцинації однієї з амбулаторій. Фейкові сертифікати видавав, здебільшого, поодиноким громадянам, які не бажали вакцинуватися, однак хотіли мати свідоцтво у застосунку "Дія"; клієнтам турагенцій міста, які планували виїхати за кордон із сертифікатом; працівникам місцевих підприємств.

Персональні дані невакцинованих осіб медпрацівник вносив в електронну систему охорони здоров’я через комплексну медичну інформаційну систему "Каштан", а вакцину списував.

Проіснувала ця протиправна схема декілька місяців.

Правоохоронці викрили зловмисника на одній із "гуртових" оборудок під час передачі йому першого траншу за 9 підроблених сертифікатів про вакцинацію.

Під час обшуків знайшли і вилучили печатки і штампи різних медичних закладів, у тому числі й ті, якими засвідчують результати лабораторних досліджень; бланки суворої звітності, призначені для запису інформації про встановлені діагнози та перебіг хвороби; 50 тис. гривень; записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Відкритого кримінальне провадження за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб.

У відомстві наголошують, що після виявлення громадян, персональні дані яких були протиправно внесені в систему "eHealth", СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію і притягнення їх до відповідальності за протиправні дії.

Нагадаємо,вже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді його прийняти.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова попередила, що каратимуть і тих, хто їх продає, і тих, хто купує.