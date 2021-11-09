Окупанти з початку доби двічі порушили "тишу" на Донбасі

Від початку доби в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

За повідомленням штабу, в районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню, в тому числі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.