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​Суд ув'язнив на два роки львів’янина, який вкусив поліцейського

Чоловік визнав свою провину і заявив, що діяв під впливом алкоголю.

​Суд ув'язнив на два роки львів’янина, який вкусив поліцейського
Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Залізничний районний суд ув’язнив на два роки львів’янина Данила Карпова, який під час конфлікту з патрульним вкусив його за плече

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Інцидент трапився 4 липня о 21:00. Патрульних викликала матір Карпова. Сам він перебував у нетверезому стані. Під час спілкування з інспектором поліції Карпов почав грубо висловлюватись до нього і матюкатись. Коли поліцейські спробували затримати порушника, він вкусив одного з них за плече.

Патрульний пройшов експертизу, яка виявила у нього на плечі садно – це вважається легким тілесним ушкодженням. Таким чином Карпова звинуватили в умисному нанесенні поліцейському побоїв.

2 листопада цю справу розглянула суддя Галина Пилип'юк. Під час засідання суду Карпов визнав свою провину і заявив, що діяв під впливом алкоголю.

Суддя взяла до уваги щире каяття Карпова. Однак, суд звернув увагу на те, що чоловік був судимий за крадіжку в лютому 2021 році і ще не до кінця відбув умовне покарання. Таким чином за напад на поліцейського йому присудили 2 роки і 3 місяці тюрми. На цей вирок ще можна подати апеляційну скаргу.

Нагадаємо, в 2019 році 30-річний онук  колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Айсултан отримав умовний термін за напал на поліцейського в Лондоні. Перебуваючи під впливом наркотиків, він чинив опір поліцейським, а потім вдарив і вкусив одного з них.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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