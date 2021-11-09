Годинник Ulysse Nardin Freak Vision Coral Bay

Лінійка годинника Freak відома як частина постійної колекції бренду Ulysse Nardin — це високоякісний і високотехнологічний годинник.

Результатом роботи стала пара візуально оновлених годинників Freak Vision, натхненням для них став підводний риф Coral Bay, який знаходиться в Західній Австралії.

Ulysse Nardin Freak Vision Coral Bay дуже схожі на попередні моделі Freak Vision: цей же діаметр корпусу 45 мм, механізм калібру UN-250. Але при виробництві цієї моделі Ulysse Nardin розширює свої методи, це один з виробників, найбільш відомих тим, що інтегрує силіконові елементи в годинник і використовує різні методи, запозичені з електронної промисловості. Цікавою моделлю є екземпляр серії 2505-250LE/CORALBAY-1. Перший етап створення цієї моделі — це процес хімічного осадження пари (також використовуваною напівпровідниковою промисловістю для виробництва тонких плівок) для отримання того відтінку синього, що використовується як тло для зображення коралових рифів. Потім золоті нитки (що досягають іноді товщини 15 мкм) стиснуті за допомогою установки для приєднання зварюванням з обох боків циферблату, прив'язані з обох кінців, з'єднані пайкою та очищені лазером. В результаті на насиченій синій поверхні циферблату вийшов яскравий декоративний малюнок, що нагадує корал морського віяла.

Дещо традиційніший підхід використовувався при створенні Ulysse Nardin Freak Vision Coral Bay серії 2505-250LE/CORALBAY-2, це ще один дивовижний екземпляр. Цього разу використовувалася та сама обробка синьої поверхні циферблату — метод хімічного осадження з газової фази, зображення коралу нанесені червоною та білою акриловою фарбою, змішаною безпосередньо на циферблаті та вбудованою у пружинний міст. Між кожним застосуванням кольору Ulysse Nardin нагріває циферблат до 90 градусів, а ручне забарвлення під збільшувальним склом за допомогою найтонших пензлів дозволяє зобразити найдрібніші деталі.

Серед інших особливостей — титановий безель з прогумованим оздобленням з блакитним покриттям, повністю платинова конструкція корпусу, та сама система автоматичного механізму Grinder, що представлена в оригінальному Ulysse Nardin Freak Vision. Запас ходу складає 50 годин, водостійкість — 30 метрів. Ремінець годинника — зі шкіроподібної гуми з відстрочкою, декор — оздоблювальні стібки придатного до забарвлення корпусу кольору. Ціна — лише за запитом.