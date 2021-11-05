АЛЛО запускає кредитування за допомогою цифрових документів у Дія

Національний маркетплейс АЛЛО запустив можливість покупок у кредит за допомогою цифрових документів у застосунку Дія. Відтепер клієнти АЛЛО, купуючи онлайн або офлайн, можуть отримати моментальний кредит за допомогою е-документів без надання фізичних аналогів. Операція займає близько 10 хвилин.

«Щорічно понад третини товарів в АЛЛО купуються в кредит. Цей сервіс найбільш популярний при покупці смартфонів, великої побутової техніки, ноутбуків, телевізорів. Також варто виділити бренд Apple, половина товарів якого купується на виплат. Завдяки інтеграції з Дією, ми змогли прискорити та спростити процес оформлення кредитів при купівлі товарів. Вже 9 мільйонів українців встановили додаток Дія, а значить, paperless сервіс спростить процес покупок мільйонам клієнтів АЛЛО», ― коментує Максим Раскін, СЕО ГК «АЛЛО».

Для оформлення кредиту в АЛЛО тепер можна обійтися без фізичних паспорту та ІПН. Достатньо мати документи в електронному вигляді у застосунку Дія. Крім того, оформити кредит в АЛЛО відтепер можна не лише за е-паспортом громадянина України, а й за е-паспортом для виїзду за кордон ― компанія стала одним із перших ритейлерів, які реалізували такий сервіс. Формування заявки на кредит триває кілька хвилин, рішення щодо його видачі тепер теж приходить швидше, а автоматичне заповнення даних зводить до нуля можливі помилки.

Як оформити кредит онлайн чи офлайн

1. Клієнту АЛЛО потрібно вибрати бажаний товар, сказати співробітнику магазину чи кол-центру про наявність цифрових документів у Дії. На цей момент оформити кредит із цифровими документами можна на товари, які продає безпосередньо торговець АЛЛО; найближчим часом до цього списку приєднаються товари маркетплейс-торговців.

2. Співробітник АЛЛО оформляє заявку на кредит та відправляє до кількох банків на розгляд; наразі до програми підключено три банки ― Альфа-Банк Україна, UKRSIBBANK та Глобус Банк. Якщо покупець ― клієнт одного з цих банків, відповідь щодо кредиту надходить протягом кількох хвилин. Якщо ні, співробітник АЛЛО запросить у клієнта додаткову інформацію та направить її до банку.

3. При отриманні товару на точці видачі АЛЛО клієнту залишається пред'явити е-документи у додатку Дія для верифікації, підписати договір та забрати замовлення.

Довідка

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами від косметики та інструментів до одягу, меблів і техніки та доставкою замовлень на пошту, додому та до магазинів у 140 містах України.

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