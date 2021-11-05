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НКРЕКП позапланово перевірить ТЕС Ахметова і "Центренерго" через низькі запаси вугілля

Перевірки відбудуться за зверненням "Укренерго"

НКРЕКП позапланово перевірить ТЕС Ахметова і "Центренерго" через низькі запаси вугілля
Фото: dtek.com

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила провести позапланові невиїзні перевірки п'яти генеруючих компаній: "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго", "ДТЕК Східенерго", "Центренерго" та "Донбасенерго".

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Перевірки відбудуться за зверненням "Укренерго". Минулого тижня компанія поскаржилась регулятору на відсутність достатньої кількості вугілля на теплових електростанціях цих компаній та збільшення аварійності енергоблоків.

"Поставки вугілля не відповідають потребам, вугільні склади інтенсивно спрацьовуються. Станом на 26.10.2021 запаси вугілля на складах теплових електростанцій енергогенеруючих компаній знизились до 579 тис. т. Поточні вугільні запаси майже в п'ять разів нижчі минулорічних - у цей період 2020 року запаси вугілля складали 2531 тис. т. Через відсутність палива [...] 20 одиниць обладнання ТЕС ГК з встановленою потужністю 7 782 МВт знаходилось поза роботою/резервом. Водночас [...] в аварійних ремонтах перебувало 4 одиниці обладнання загальною встановленою потужністю 890 МВт. Тиждень тому аварійні дефекти були зафіксовані на 8 одиницях обладнання зі встановленою потужністю 1 865 МВ", - йшлося в зверненні компанії.

У зв'язку з цим "Укренерго" попросило перевірити ліцензійні умови з виробництва електричної енергії генеруючих компаній ТЕС.

Нагадаємо, що раніше "Укренерго" поклала на ДТЕК відповідальність за зрив балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі. Але компанія ці звинувачення відкинула і заявила, що останні три місяці працює понад плану для компенсації простою державних ТЕС та ТЕЦ.

Після цього Державна інспекція енергетичного нагляду вирішила перевірити причини аварійної зупинки енергоблоків на теплових електростанціях ДТЕК Ріната Ахметова.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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