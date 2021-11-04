У Житомирі освоїли виробництво корпусів для БТР-4Е

Раніше їх робили на приватному ЛКМЗ.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" почало серійне виробництво корпусів для українських БТР-4Е.

Про це повідомив концерн "Укроборонпром".

Раніше Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова, яке виготовляє броньовані машини, було змушене закуповувати корпуси для них у приватного виробника - Лозівського ковальсько-механічного заводу.

Першу партію житомирських корпусів планується передати у Харків до кінця 2021 року.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Нагадаємо, що через проблеми з корпусами бронетранспортерів "Укроборонпром" у 2019 році зірвав контракт на 45 БТР. Виконати його вдалося тільки після втручання президента Володимира Зеленського.

У березні 2021 року стало відомо, що ХКБМ підписало з Міністерством оборони України новий контракт на виготовлення 75 БТР-4, з яких 60 машин у новій плавучий версії для Морської піхоти ВМСУ.

Бронетранспортер БТР-4Е – це броньована колісна чотиривісна бойова машина, на базі якої створено ціле сімейство машин (командирська, командно-штабна, медична, ремонтно-евакуаційна тощо). Бронетранспортер БТР-4Е є суто українською розробкою, що пройшла повний цикл від "чистого аркуша" до постановки на озброєння.