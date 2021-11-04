Держенергонагляд перевірить причини аварійної зупинки енергоблоків на ТЕС Ахметова

Державна інспекція енергетичного нагляду вирішила перевірити причини аварійної зупинки енергоблоків на теплових електростанціях ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Фахівці проводять низку заходів з метою з’ясування причин аварійної зупинки блоків №4 «ДТЕК Курахівська ТЕС», №6 і №11 «ДТЕК Бурштинська ТЕС» та №8 «ДТЕК Добротвірська ТЕС». Такі дії здійснюються за зверненням НЕК «Укренерго» та згідно з рішенням РНБО", - сказано в пресрелізі інспекції.

Через аварійну зупинку низки приватних енергоблоків держава була змушена на початку листопада просити про аварійну допомогу у Білорусі і Словаччини.

"Для з’ясування причин виникнення і розвитку технологічних порушень представники Держенергонагляду включені до складу комісій з розслідування технологічних порушень та прибули на зазначені об’єкти. Зокрема, будуть вивчені обставини аварійних відключень на цих енергоблоках ТЕС та виконання організаційно-технічних заходів згідно з вимогами нормативно-правових актів і правил у галузі електроенергетики", - повідомив Держенергонагляд.

Нагадаємо, що "Укренерго" поклала на ДТЕК відповідальність за зрив балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі. Але компанія ці звинувачення відкинула і заявила, що останні три місяці працює понад плану для компенсації простою державних ТЕС та ТЕЦ.