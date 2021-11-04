"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
У Раду внесли подання про призначення чотирьох міністрів
У Раду внесли подання про призначення чотирьох міністрів
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний
Президент Грузії: Саакашвілі не буде помилуваний
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
Безпековий екватор Зеленського
Безпековий екватор Зеленського
ГоловнаЕкономікаБізнес

Держенергонагляд перевірить причини аварійної зупинки енергоблоків на ТЕС Ахметова

Дефіцит електроенергії змусив Україну просити Білорусь про допомогу.

Держенергонагляд перевірить причини аварійної зупинки енергоблоків на ТЕС Ахметова
Бурштинська ТЕС
Фото: energo.dtek.com

Державна інспекція енергетичного нагляду вирішила перевірити причини аварійної зупинки енергоблоків на теплових електростанціях ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Фахівці проводять низку заходів з метою з’ясування причин аварійної зупинки блоків №4 «ДТЕК Курахівська ТЕС», №6 і №11 «ДТЕК Бурштинська ТЕС» та №8 «ДТЕК Добротвірська ТЕС». Такі дії здійснюються за зверненням НЕК «Укренерго» та згідно з рішенням РНБО", - сказано в пресрелізі інспекції.

Через аварійну зупинку низки приватних енергоблоків держава була змушена на початку листопада просити про аварійну допомогу у Білорусі і Словаччини.

"Для з’ясування причин виникнення і розвитку технологічних порушень представники Держенергонагляду включені до складу комісій з розслідування технологічних порушень та прибули на зазначені об’єкти. Зокрема, будуть вивчені обставини аварійних відключень на цих енергоблоках ТЕС та виконання організаційно-технічних заходів згідно з вимогами нормативно-правових актів і правил у галузі електроенергетики", - повідомив Держенергонагляд.

Нагадаємо, що "Укренерго" поклала на ДТЕК відповідальність за зрив балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі. Але компанія ці звинувачення відкинула і заявила, що останні три місяці працює понад плану для компенсації простою державних ТЕС та ТЕЦ.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також