​Любченко перед відставкою звільнив керівництво Експортно-кредитного агентства

Міністр економіки Олексій Любченко перед відставкою звільнив керівництво акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" на чолі з головою правління Русланом Гашевим. Також достроково припинено повноваження усіх п’яти членів наглядової ради ЕКА.

Причиною звільнення стала незадовільна діяльність компанії та ігнорування з боку наглядової ради, повідомляється на сайті Мінекономіки.

"За рік діяльності на керівній посаді (з 03.11.2020 - в.о. голови правління, з 04.03.2021 - голова правління) Русланом Гашевим не було вжито заходів, які б сприяли виконанню товариством покладених на нього законодавством повноважень щодо стимулювання українських підприємств-експортерів та, відповідно, збільшення експорту.Товариством припинено роботу над створенням таких продуктів як страхування експортних кредитів портфельним методом та страхування факторингу. Досі не запрацювала програма компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами, що є одним з основних інструментів стимулювання діяльності вітчизняних підприємств", - йдеться в повідомленні.

АТ "ЕКА" було створене у 2018 році для сприяння експансії українських товарів і послуг.

Компанія здійснює страхування експортних кредитів, зовнішньоекономічних договорів, прямих інвестицій з України. Також агентство бере участь у виконанні програм часткової компенсації процентних ставок за експортними кредитами, надає гарантії на виконання обов'язків українськими експортерами під час їх участі в міжнародних тендерах і проводить консультаційні заходи.

Протягом 2020 року ЕКА уклала лише три договори і отримала дохід 43 тис. гривень. За 9 місяців 2021 року укладено 4 договори та отримано дохід у сумі 116 тис. гривень.

Сума застрахованих контрактів товариством у 2020-2021 складає близько 0,9 млн доларів, що становить 0,0067 % від експорту груп товарів, контракти по яким може страхувати товариство і який складає 13,4 млрд доларів.

Основний дохід товариства – це відсотки від депозиту та ОВДП. Так, у 2021 році товариство отримало 15,6 млн гривень за 9 місяців як відсотки по депозиту у розмірі 200 млн гривень (початковий статутний капітал товариства). Ще 50,9 млн гривень отримано від ОВДП (у березні 2021 статутний капітал товариства був збільшений на 1,8 млрд грн шляхом випуску ОВДП).