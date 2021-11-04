У Дніпрі почали будівництво Північного обходу міста

Разом з Південною вони дозволять вивести за межі міста транзитний транспорт, покращать екологію та логістику.

У Дніпрі з’явиться нова Північна обхідна дорога, яка поєднає Кайдацький міст із криворізькою трасою. Про старт робіт повідомляє Дніпропетровська обласна адміністрація.

Цьогоріч за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» вже почали створюють Південну обхідну. Разом із Північною вони дозволять вивести за межі міста транзитний транспорт, покращать екологію та логістику.

«В області зводять «з нуля» три магістралі. Нову трасу на Київ Н-31. А ще – дві об’їзні. Вони суттєво розвантажать Дніпро від транзиту. На Північному обході роботи тільки-но розпочали. Чотирисмуговий автошлях довжиною 6,6 км з’єднає Кайдацький міст із трасою М-30 Стрий-Ізварине», – розповів перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Особливістю проєкту стане будівництво естакади, яка пройде над заводською зоною і залізничною колією.

«Маємо надскладний дорожній проєкт. Все через промзону, над якою прокладатимемо автошлях. В Україні ще не будували таких криволінійних естакад. Будемо першими», – пояснив головний інженер Юрій Зубарєв.

Довжина естакади становитиме 1 км. За планом, на виїзді з міста також збудують залізничний шляхопровід, автомобільну дорогу прокладуть під ним.

Будівельники вже почали розчищати майданчик, а на заводі виготовляють перший металевий прогін для естакади. Над зведенням Північної обхідної Дніпра працюватимуть 300 будівельників і мостовиків та понад 200 одиниць техніки. По завершенню вона зможе пропускати понад 2 600 автівок за годину.

Нагадаємо, за планом програми «Велике будівництво» на 2021 рік – ремонт і будівництво 6 500 км доріг та 245 мостів.