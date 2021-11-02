Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Свириденко може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Любченка
Свириденко може зайняти місце першого віцепрем'єра, міністра економіки Любченка
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
ГоловнаЕкономікаДержава

Заборгованість із виплати лікарняних становить близько 1,5 мільярда гривень - Лазебна

У міністерстві намагатимуться навести лад з виплатами та ліквідувати заборгованість.

Заборгованість із виплати лікарняних становить близько 1,5 мільярда гривень - Лазебна
Фото: Макс Требухов

Заборгованість із виплати лікарняних наразі становить близько півтора мільярда гривень. Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна журналістам у вівторок, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, вона нагадала, що у 2016 році було зменшено удвічі єдиний соціальний внесок.

"Коли була зроблена ця історія, я вважаю, що це бездумна, фіскальна реформа, але чому не подумали про те, що коли ви зменшуєте ресурсну базу вдвічі, то чому не переглянули напрями фінансування? Якщо ви тут нічого не забрали, а тут зменшили, то за рахунок чого підвищувати пенсії, за рахунок чого забезпечувати всі виплати по регресах, по лікарняним, а тут ще в нас COVID. У нас же не було ніколи такого зростання по лікарняним! А плюс ще всі страхові виплати, за загиблих, медиків... Звичайно, у нас є заборгованість десь півтора мільярда по лікарняним. Але повірте, я дуже сподіваюся, що наведення порядку, плюс верифікація, і якщо ти взяв лікарняний, а перетнув кордон, ми це все зараз відстежуємо", - розповіла Лазебна.

Вона також поінформувала, що вже місяць, як Україна перейшла на електронні лікарняні.

"Є багато питань, один місяць впровадження - питань море. Але мені здається, хоча б не можна буде купити його (лікарняний - ред.) вже онлайн і принести роботодавцю", - зауважила міністр.

Нагадаємо, раніше співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко заявила, що вперше з 2014 року військовим перестали вчасно виплачувати компенсації за винайм житла, речові, інші соціальні виплати. Борги ЗСУ цього року сягнули 3 млрд гривень.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також