Заборгованість із виплати лікарняних становить близько 1,5 мільярда гривень - Лазебна

Заборгованість із виплати лікарняних наразі становить близько півтора мільярда гривень. Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна журналістам у вівторок, повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, вона нагадала, що у 2016 році було зменшено удвічі єдиний соціальний внесок.

"Коли була зроблена ця історія, я вважаю, що це бездумна, фіскальна реформа, але чому не подумали про те, що коли ви зменшуєте ресурсну базу вдвічі, то чому не переглянули напрями фінансування? Якщо ви тут нічого не забрали, а тут зменшили, то за рахунок чого підвищувати пенсії, за рахунок чого забезпечувати всі виплати по регресах, по лікарняним, а тут ще в нас COVID. У нас же не було ніколи такого зростання по лікарняним! А плюс ще всі страхові виплати, за загиблих, медиків... Звичайно, у нас є заборгованість десь півтора мільярда по лікарняним. Але повірте, я дуже сподіваюся, що наведення порядку, плюс верифікація, і якщо ти взяв лікарняний, а перетнув кордон, ми це все зараз відстежуємо", - розповіла Лазебна.

Вона також поінформувала, що вже місяць, як Україна перейшла на електронні лікарняні.

"Є багато питань, один місяць впровадження - питань море. Але мені здається, хоча б не можна буде купити його (лікарняний - ред.) вже онлайн і принести роботодавцю", - зауважила міністр.

Нагадаємо, раніше співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко заявила, що вперше з 2014 року військовим перестали вчасно виплачувати компенсації за винайм житла, речові, інші соціальні виплати. Борги ЗСУ цього року сягнули 3 млрд гривень.