Лазебна назвала основні параметри накопичувальної пенсійної системи

Міністр соціальної політики Марина Лазебна назвала основні параметри майбутньої накопичувальної пенсійної системи, яку пропонує уряд.

Напрацювання міністерства вона повідомила на круглому столі "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути" в Інституті Горшеніна.

Мінсоц пропонує запровадити обов'язкові накопичення для всіх працюючих осіб, молодших за 50 років, та добровільні - для осіб, старших за 50 років.

Внески попередньо становитимуть 2% від роботодавця і 2% від працівника (але може бути 1% і 1%), причому Мінсоц наполягає, щоб це відбувалося за рахунок зменшення існуючих податків і зборів.

Гроші з накопичень будуть вкладатися у пенсійні фонди - недержавні або державний - які займатимуться їх інвестуванням.

Виплати з накопичень людина зможе отримати кількома способами. Базовий - це 10-річна виплата кожного місяця. Також буде можливість одноразового платежу або зробити виплати довічними.

Уряд планує реалізувати накопичувальний рівень пенсійної системи на основі існуючих органів, не створюючи додаткових інституцій.

Лазебна підкреслила, що запровадження накопичувальної системи є неминучим. "Питання - не в тому, бути чи не бути, питання в консенсусі. Якщо всі об'єднаються, система буде. Тому що людям потрібно казати правду, потрібно показувати перспективи", - сказала Лазебна.

А за її словами, майбутнє пенсійної системи без реформи буде сумним.

"З 2004 року в Україні була запроваджена страхова пенсійна система. Тобто чим більше ти працюєш, тим більша в тебе пенсія. І дійсно, десь років п'ять ми мали дуже хороші показники. Пенсія становила десь 57-60% заробітку, це дуже хороший показник. Сьогодні ми маємо 30%. Це мало. Але перспектива - 20%", - сказала Лазебна.

Водночас міністр підкреслила, що запровадження накопичувальної пенсійної системи не означає відмову від солідарної, коли працюючі утримують пенсіонерів.

"Солідарна система буде в країні завжди", - підкреслила Лазебна.