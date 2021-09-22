Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину (ОНОВЛЕНО)
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину (ОНОВЛЕНО)
Байден: Америка відвернулась
Байден: Америка відвернулась
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
ГоловнаЕкономікаБізнес

Бізнес асоціації закликають повернути законопроєкт 5600 на доопрацювання

Та залучити до обговорення представників бізнесу.

Бізнес асоціації закликають повернути законопроєкт 5600 на доопрацювання
Фото: honey-ukraine.com

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики без належного обговорення розглянув законопроєкт 5600 щодо збалансування бюджетних надходжень, який вносить зміни до Податкового кодексу України та шість інших законів, обмеживши участь бізнес-спільноти. Про це заявили Американська торгова палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Союз українських підприємців, повідомляє "Цензор". До того ж, за їхніми словами, текст доопрацьованого законопроєкту досі не був оприлюднений, а його розгляд на пленарному засіданні планується за скороченою процедурою.

У бізнес-спільноті вважають неприйнятним такий підхід.

"Законопроєкт не враховує позицію бізнесу, ігнорує принципи стабільності і прогнозованості державної політики і матиме негативний вплив на сумлінних платників податків. Бізнес-спільнота звертається до Офісу Президента України, керівництва Верховної Ради України та всіх народних депутатів щодо недопущення розгляду парламентом законопроєкту №5600 за скороченою процедурою і наголошує на необхідності повернення його в Комітет для ґрунтовної доробки із залученням представників бізнесу та експертного середовища", - йдеться у спільній заяві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також