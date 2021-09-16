Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%

У 2022 році в Україні зросте податок на нерухомість, і українці заплатять на 21% більше податків на житло, ніж у 2021-му.

Нова норма закріплена у Податковому кодексі України, повідомляють Українські Новини.

Зокрема, у 2022 році сума податку за квартиру площею 100 кв. м зросте з 2 832 грн до 3600 грн. При цьому розмір податку розраховується, виходячи з розміру мінімальної зарплати за той рік, за який сплачується податок. За кожен зайвий квадратний метр потрібно платити 1,5% від мінімальної зарплати. Цього року це 70,8 грн, у 2022-му - 90 грн.

При цьому платити потрібно лише за зайву площу (для квартири за кожен квадрат понад 60 кв. м, а за будинок - понад 120 кв. м).

Найбільше заплатять ті, у кого метраж квартири перевищує 300 кв. м. Власникам такого житла доведеться заплатити податок у розмірі 25 тис. грн. Таку саму суму заплатять власники приватних будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. м.

Податок повинні будуть платити виключно власники житла один раз на рік. Сума податку жодним чином не залежатиме від кількості членів сім'ї чи від кількості людей, прописаних у квартирі або будинку.

Податок на житло нараховується з 1 липня, а оплата проводиться за минулий рік. Сплатити податок потрібно протягом 30 днів, починаючи з 1 липня або протягом 60 днів із моменту отримання податкового повідомлення.

Прострочення сплати податку на 30 днів призведе до автоматичного збільшення суми податку на 10%. Прострочення платежу на більш ніж 30 днів збільшить суму податку на 20%.