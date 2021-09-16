Система вагового контролю для захисту доріг з 1 жовтня запрацює на повну силу

З 1 жовтня в Україні набуває чинності закон про здійснення габаритно-вагового контролю, який, в тому числі, дозволить розпочати роботу системі автоматичної фіксації перевищення габаритів і допустимої ваги великовантажними автомобілями.

На основних магістралях в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» попередньо вже були встановлені комплекси «Зважування-в-русі», які наразі працюють у тестовому режимі.

Про нові норми, передбачені законом, Укравтодор повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Адміністративна відповідальність вводиться за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки та відеозапису, в тому числі в автоматичному режимі.

Для водіїв транспортних засобів з 1 жовтня вводяться штрафи за невиконання вимог представників Укртрансбезпеки про зупинку і за внесення недостовірних відомостей про масу або габарити вантажу до товарно-транспортних накладних або інших супровідних документів.

Фіксація правопорушень буде проводитися за допомогою комплексів «Зважування-в-русі» (WiM), яких раніше в ході реалізації програми «Велике будівництво» вже було встановлено 50 у 21 області України. До кінця року Укравтодор планує встановити 102 таких комплекси.

Майданчик WiM перекриває дорогу по всій ширині й фіксує рух цілодобово в режимі реального часу за допомогою обладнання, вмонтованого у верхній шар покриття як на дорогах, так і на прогонових будовах мостів.

Система проводить вимірювання навантаження на кожну вісь і на кожне колесо як мінімум у трьох послідовних точках. При цьому автоматично зчитується також номерний знак, вимірюються габаритні розміри і загальна маса транспортного засобу.

Система WiM повністю виключає вплив людського фактору і дозволяє захистити від руйнування дорожнє покриття.

За порушення передбачені штрафи: при перевищенні ваги на 5-10% - 8 500 грн; на 20% - 17 000 грн; на 30% - 34 000 грн. Якщо ж фура виявиться перевантаженою більш ніж на 30%, власнику транспортного засобу доведеться заплатити 51 000 грн штрафу.

Раніше Володимир Зеленський одним з головних завдань програми «Велике будівництво» назвав створення якісної інфраструктури, яка забезпечить комфортне і швидке пересування між усіма населеними пунктами країни.