Доплати пенсіонерам у віці 70-75 років введуть з жовтня 2022 року

Кабінет міністрів вирішив ввести обіцяні доплати пенсіонерам 70-75 років з жовтня 2022 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, презентуючи проєкт державного бюджету.

"З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановлені додаткові щомісячні доплати у сумі до 300 гривень", - цитує прем'єра його пресслужба.

Рішення стосуватиметься тих пенсіонерів, пенсія яких є меншою від розміру середньої заробітної плати за 2020 рік.

Нагадаємо, у грудні 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що істотне підвищення виплат усім пенсіонерам одночасно неможливе, тому що мова йде про 12 мільйонів осіб, тому було запропоновано вводити доплати поетапно.

З 1 квітня 2020 року пенсіонерам, які досягли віку 80 років і старше, встановили щомісячну доплату в розмірі 500 гривень.

З 1 жовтня 2021 року до них приєднаються пенсіонери віком 75-80 років, вони отримуватимуть компенсаційну виплату в розмірі 400 гривень.

У 2022 році надійде буде черга наступної категорії пенсіонерів віком 70-75 років. За даними Мінсоцполітики, це 1,5 млн людей.