В Карпатах припиняється суцільна вирубка лісу, - голова Держлісагентства

Держлісагентство за прикладом Німеччини починає перехід до вибіркових вирубок лісу. В інтерв‘ю "Інтерфакс-Україна"про це розповів голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець.

«Багато десятирічь українському суспільству обіцяли припинити суцільно рубити ліси, але ми перші, хто дійсно починає перехід на невиснажливі методи заготівлі деревини. Уже сьогодні готуємо нормативно-правову базу, проводимо практичні заняття, навчаємо людей, готуємо нову інфраструктуру, закуповуємо техніку. Вибіркові рубки -- це якісно інша мережа лісових доріг, це інша техніка. Пілотний проєкт для нових технологій – багатостраждальний регіон Карпат. В Карпатах припиняється суцільна вирубка! Обіцяю, що досить скоро ви побачите своїми очима відновлені Карпати», - заявив Юрій Болоховець.

За його словами, агентство в цьому році зменшило обсяг виробок, але держава заробила у півтори рази більше, адже вперше і історії весь обсяг деревини реалізується на відкритих електронних торгах.

«Ми встановили декілька без перебільшення рекордів. Обсяги реалізації продукції у грошовому вимірі зросли на 47%. Вирубку ми навіть зменшили, але держава заробила у півтори рази більше. Раніше ціни на деревину в Україні штучно занижували, державу грабували, прибуток залишався у кишенях чиновників та пов’язаного з ними бізнесу. Станом на сьогодні, за 8 місяців роботи ми детінізували майже 4,5 млрд грн на користь держави. Нашій команді за підтримки з президентською вертикаллю вдалася стовідсоткова реалізація деревини шляхом проведення торгів через електронні майданчики. Звісно, не всім це подобається. Ми розуміємо, що хтось ці 4,5 млрд грн втратив зі своїх кишень. Тому сьогодні відчуваємо шалений опір. Але обіцяю - повернення назад до продажу деревини в непрозорий спосіб - не буде.», - розповів Болоховець.

Як зазначає керівник агентства, завдяки детінізації та зменшенню ставки податку на прибуток, ситуація в галузі значно покращилась.

«Ми за півроку інвестували більше, ніж до нас за останні п’ять років. Закуплені сучасні пожежні автомобілі та модулі, вже будуються сучасні розсадники для вирощування якісного садибного матеріалу. Ми підняли на 44% зарплату, і у нас самовільні рубки зменшились у 8 разів! Середня зарплата сьогодні у галузі – 14,5 тис грн. Це для сільської місцевості адекватні гроші, які мотивують людей не ризикувати робочим місцем. І в результаті – по факту агентство сплатило до державного бюджету рекордну суму податків, а саме за 8 місяців -- 5,3 млрд грн. В відсотковому еквіваленті це 35% росту, або на 1,4 млрд більше, ніж в тому році»,

Як зазначає голова агентства, в цьому році вже вдалось суттєво збільшили висадки нових дерев порівняно з минулими роками.

«В наступному році як мінімум вдвічі збільшимо висадку. Створюється інфраструктури для масштабного висіву, будуються сучасні розсадники для вирощування якісного садивного матеріалу. Абсолютно переконаний, що завдання Президента (висадити 1 мільярд дерев за три роки) ми виконаємо», - вважає Юрій Болоховець.