Шмигаль назвав зростання ціни на газ на єврохабах гібридною маніпуляцією Росії

"Головне, над чим ми працюємо зараз – незмінність тарифів для людей" .

Уряд і "Нафтогаз України" виступають гарантами того, що за цим річним контрактом для побутових споживачів ціна на газ не зміниться попри рекордне зростання вартості на європейських ринках. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час річної пресконференції.

Ціна газу зафіксована річним контрактом НАК на рівні 7,96 грн. Цей контракт діє до 1 травня 2022 року, після цього його будуть переглядати і запропонують наступний річний продукт. У більшості газопостачальних компаній вартість кубометра газу також наближена до 8 грн.

"Стосовно закачування і наявності газу і підготовки до опалювального сезону – підготовка згідно графіку. На 90% енергосистема України готова, в сховищах газових закачано понад 18 млрд метрів кубічних газу, що складає фактично найбільший відсоток за останні 10 років на цей період. Ми також очікуємо збільшення цих запасів до 19 і більше метрів кубічних", – зазначив прем'єр.

Він додав, що загалом річне споживання газу і населенням, і промисловістю складає близько 22-23 млрд м кубічних. Трохи більше 13 млрд кубів – власний український видобуток. Весь цей газ іде на споживання населенням, якому потрібно близько 14 млрд кубометрів щорошку.

Для теплокомуненерго запропонована ціна в 7,44 грн, щоб дати змогу втримати тарифи на теплопостачання і воду.

"Головне, над чим ми працюємо зараз – незмінність тарифів для людей, наша задача – захистити людей від зміни тарифів у зв'язку з одним із видів гібридної агресії Росії проти Європи, проти України – зростанням ціни на газ – фактично вважаю це гібридною агресією і маніпуляцією зі сторони, яка призводить до таких викривлень на європейському ринку газу", – заявив прем'єр.

Нагадаємо, що ціна газу на голландському хабі TTF у понеділок, 13 вересня, досягла 62 євро за кВт.год, що відповідає 755 доларам за тисячу кубометрів. З початку торгів 13 вересня ціни на газ в Європі виросли на 6%.

Черговий історичний рекорд пов'язаний із низькими запасами газу в європейських сховищах напередодні холодного сезону, а також впертим небажанням "Газпрому" збільшувати прокачку газу через територію України. Окрім того, Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) 13 вересня заявило, що отримало документи на сертифікацію Nord Stream 2 AG як незалежного газотранспортного оператора. Розгляд документів та прийняття рішення займе до чотирьох місяців.

Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" на минулому тижні, 10 вересня.