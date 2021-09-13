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Місія МВФ відвідає Україну наступного тижня, - Мінфін

Про це йшлося під час зустрічі очільника Мінфіну Сергія Марченко з віце-президентом Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде.

Місія МВФ відвідає Україну наступного тижня, - Мінфін
Фото: Inform-ua.info

Українська сторона очікує місію МВФ вже наступного тижня. Як повідомляє Міністерство фінансів України, про це йшлося під час зустрічі очільника міністерства Сергія Марченко з віцепрезидентом Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде. Зустріч відбулась у рамках її першого робочого візиту до України.

Представники Мінфіну та Світового банку обговорили умови отримання “Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення", співробітництво з Міжнародним валютним фондом (МВФ), результати реалізації спільних проектів, зелений перехід в Україні та основні напрями подальшої співпраці двох сторін. 

Водночас учасники поспілкувалися про поточні спільні проекти: "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" та "Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в "Укргідроенерго".

Сторони також визначили основні сфери, в яких буде розвиватися співпраця між Україною та Світовим банком в найближчий час. Пріоритетами співпраці стануть фінансування закупівлі вакцин, створення проекту “Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення", зелений перехід та розбудова залізниці.

Нагадаємо, раніше голова Національного банку України Кирило Шевченко повідомив, що сума другого траншу за програмою stand-by від МВФ Україні може бути вища ніж $700 млн.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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