Протягом наступних 10 -12 днів МВФ відправить місію в Україну

Протягом наступних 10 -12 днів Міжнародний валютний фонд відправить місію до України з тим, щоби опрацювати угоду за програмою кредитування stand-by.

Про це під час дискусійної панелі в рамках YES (Ялтинського економічного форуму) повідомив заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному Владислав Рашкован.

«Програма stand-by фокусує свою увагу на підтримці макро стабільності та має намір підготувати Україну для наступного раунду структурних реформ. Протягом 10-12 днів МВФ спрямує місію, яка працюватиме над тим, щоби опрацювати угоду по stand-by, щоби підтримати економіку України», – зазначив Рашкован.

За його словами, Україна непогано проходить економічну кризу, спричинену пандемією COVI-19. Однак, як зауважує представник України в МВФ, запланований ріст української економіки на 3-4% хоч і є непоганим, втім недостатнім. За його словами, мета Міжнародного валютного фонду полягає у тому, щоби Україна з часом вирівнялася в економічному рості зі своїми сусідами.

«Питання полягає в тому, що далі? Ріст запланований Україною у 3, 4% непоганий, однак програма МВФ передбачає, щоби Україна економічно економічно вирівнялася зі своїми сусідами. Для цього Україні потрібно більше зростання, аніж у Польщі, Угорщині, Туреччині. Світова економіка зростатиме на 6%, тому ми маємо прагнути такого ж зростання. МВФ готовий підтримати Україну в розробці політик, які допоможуть вирішити ці питання», – заявив Рашкован.

Нагадаємо, раніше голова Національного банку України Кирило Шевченко повідомив, що сума другого траншу за програмою stand-by від МВФ Україні може бути вища ніж $700 млн.