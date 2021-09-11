США виступають проти введення "Північного потоку-2" в експлуатацію, - Держдеп

"Ми й надалі виступаємо проти цього газопроводу як російського геополітичного проєкту".

Сполучені Штати продовжують вважати газогін "Північний потік-2" інструментом геополітичного впливу Кремля, який підриває енергобезпеку Європи, та виступають проти введення його в експлуатацію.

Про це заявила заступниця речника Державного департаменту США Джаліна Портер, передає "Укрінформ".

"Ми вважаємо, що Nord Stream 2 є поганою угодою. Ми й надалі виступаємо проти цього газопроводу як російського геополітичного проєкту", - сказала Джаліна Портер під час телефонного брифінгу для журналістів.

Вона зауважила, що російський проєкт "підриває енергетичну безпеку більшої частини євроатлантичного співтовариства".

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Нагадаємо, 10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

2 вересня очільник "Газпрому" Міллер сказав, що перші поставки "Північним потоком - 2" можуть початися вже в 2021 році.