США готові долучитися до переговорів у нормандському форматі, - Нуланд

США готові і до участі в нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, якщо учасники переговорів вважатимуть це корисним.

Про це на конференції YES Brainstorming в Києві заявила заступник державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові знову долучитися будь-яким чином – чи то безпосередньо до нормандського формату, чи, знову ж, паралельно підтримувати процес, якщо і в міру того, як сторони побачать спосіб, у який ми можемо бути корисними", - сказала представниця Держдепартаменту США.

Нагадаємо, у квітні в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що політика США щодо України "робить неможливим участь Штатів у нормандському форматі".

Як відомо, учасницями "нормандської четвірки" є Україна, Німеччина, Франція і Росія. Президент України Володимир Зеленський запропонував розширити нормандський формат за рахунок США ще в 2019 році. У США відповіли, що залучення нових учасників до переговорного процес вимагає згоди всіх лідерів "Нормандської четвірки".

У свою чергу МЗС Франції висловилися за підтримання діалогу з Вашингтоном щодо Донбасу, але категорично проти участі США у "нормандському форматі".

Водночас в РФ заявили, що бажання України залучити США до нормандських переговорів щодо Донбасу нібито можна вважати намаганням відійти від Мінського формату.

Володимир Зеленський зауважив, що не бачить великої проблеми в тому, щоб паралельно з нормандським форматом створити ще один переговорний майданчик, якщо перший не працює.