"США продовжуватимуть надавати Україні всебічну підтримку", - американський конгресмен

Сполучені Штати продовжуватимуть надавати всебічну підтримку Україні, якій доводиться протистояти вкрай серйозним загрозам.
Як повідомляє пресслужба СБУ, про це йшлося на зустрічі між Головою Служби безпеки України Іваном Бакановим і делегацією конгресменів США, які прибули до України з робочим візитом.
Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили питання щодо підтримки України та її євроатлантичного вектору розвитку.
Іван Баканов розповів, з якими загрозами Україна стикається на сьогоднішній день.
"Наразі актуальні загрози з боку Росії пов’язані з проведенням стратегічних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021" на кордоні, спробами дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в нашій державі та виборами до Державної Думи РФ. Маємо інформацію, що до голосування планується активно залучати місцеве населення тимчасово окупованих територій України", – сказав очільник СБУ.
Відтак, головними завданнями для України залишаються захист територіальної цілісності, державного суверенітету та протидія гібридній агресії РФ.
"Україна – молода держава, яка чимало досягла за 30 років незалежності, та якій доводиться протистояти вкрай серйозним загрозам. Саме тому Сполучені Штати Америки продовжуватимуть надавати їй всебічну підтримку", – сказав Браян Фіцпатрік, американський конгресмен від штату Пенсильванія, співголова українського кокусу в Конгресі США.
Сторони також зійшлись на думці, що "не менш актуальною загрозою для України є внутрішня корупція, боротьба з якою є пріоритетом для всіх органів державної влади сьогодні”.