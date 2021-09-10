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"США продовжуватимуть надавати Україні всебічну підтримку", - американський конгресмен

"Україна – молода держава, яка чимало досягла за 30 років незалежності, та якій доводиться протистояти вкрай серйозним загрозам".

"США продовжуватимуть надавати Україні всебічну підтримку", - американський конгресмен
Браян Фіцпатрік
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати продовжуватимуть надавати всебічну підтримку Україні, якій доводиться протистояти вкрай серйозним загрозам.

Як повідомляє пресслужба СБУ, про це йшлося на зустрічі між Головою Служби безпеки України Іваном Бакановим і делегацією конгресменів США, які прибули до України з робочим візитом.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили питання щодо підтримки України та її євроатлантичного вектору розвитку.

Іван Баканов розповів, з якими загрозами Україна стикається на сьогоднішній день.

"Наразі актуальні загрози з боку Росії пов’язані з проведенням стратегічних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021" на кордоні, спробами дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в нашій державі та виборами до Державної Думи РФ. Маємо інформацію, що до голосування планується активно залучати місцеве населення тимчасово окупованих територій України", – сказав очільник СБУ.

Відтак, головними завданнями для України залишаються захист територіальної цілісності, державного суверенітету та протидія гібридній агресії РФ.

"Україна – молода держава, яка чимало досягла за 30 років незалежності, та якій доводиться протистояти вкрай серйозним загрозам. Саме тому Сполучені Штати Америки продовжуватимуть надавати їй всебічну підтримку", – сказав Браян Фіцпатрік, американський конгресмен від штату Пенсильванія, співголова українського кокусу в Конгресі США.

Сторони також зійшлись на думці, що "не менш актуальною загрозою для України є внутрішня корупція, боротьба з якою є пріоритетом для всіх органів державної влади сьогодні”.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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