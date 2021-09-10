Байден ввів обов'язкову вакцинацію для 100 млн американців

"Ми були терплячими, але терпець уривається".

Американський президент Джо Байден у четвер, 9 вересня, оголосив план із протидії поширенню дельта-штаму коронавірусу в США. Головний пункт цього плану - запровадження обов'язкової вакцинації для 100 млн американців.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Ця вимога поширюється на всі приватні компанії з понад 100 працівниками (це більше 80 млн осіб), усіх федеральних працівників та підрядників уряду (2,5 млн осіб), також медичних працівників, які задіяні у програмах Medicare і Medicaid (17 млн осіб). Частина цих людей, очевидно, вже вакцинована, але яка саме - не повідомляється.

Президент США також закликав губернаторів ввести обов'язкову вакцинацію для вчителів, як це вже зробили у дев'яти штатах і окрузі Колумбія.

Станом на початок вересня у США повністю вакцинували від ковіду 175 млн осіб, але ще 80 млн не зробили жодного щеплення.

"У такій великій країні, як наша, це 25%-ва меншість. Ці 25% можуть завдати великої шкоди, і вони це роблять. Невакцинованими забиті наші лікарні, переповнені відділення швидкої допомоги та інтенсивної терапії, що не залишає місця іншим хворим - з серцевим нападом, панкреатитом чи раком", - заявив Байден.

Білий дім впевнений, що обов'язкова вакцинація працює. Для прикладу, на початку серпня, коли її самостійно вирішила запровадити корпорація Tyson Foods, тільки 45% її персоналу було вакциновано, зараз цей показник піднявся до 72%.

Інші пункти плану Байдена передбачають, зокрема, проведення підсилюючого щеплення від ковіду, починаючи з 20 вересня.

Байден також пообіцяв збільшити доступність тестів на коронавірус. Магазини Walmart, Amazon і Kroger’s продаватимуть їх без торгової націнки, а уряд виділить 2 млрд доларів на купівлю 300 млн тестів для медичних закладів, шкіл тощо.

"Моє послання невакцинованим американцям наступне: чого ви чекаєте? Чого вам ще треба? Ми зробили щеплення безкоштовними, безпечними та зручними. Вакцина має схвалення FDA, понад 200 млн американців зробили хоча б одне щеплення. Ми були терплячими, але терпець уривається", - заявив Байден у своїй промові.

Нагадаємо, що США входять до числа найбільш постраждали від ковіду країн світу. Там було зареєстровано приблизно кожен шостий випадок коронавірусної хвороби, від неї померли 675 тисяч людей - це 2 тисячі смертей на мільйон населення.

Зараз США переживають нову хвилю коронавірусу, яку називають "пандемією невакцинованих", оскільки переважна більшість нових випадків - це ті, хто не прищепився.